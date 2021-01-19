Довольно часто злоумышленники используют родственников и друзей в своих преступных схемах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин. По его словам, при получении кредита владельцы бизнеса предоставляют ложные сведения о финансовом положении компании. Часть денег они выводят за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких.

«В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства», — отметил Баулин.

Как он рассказал, был случай, когда владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына. Руководителю предоставили право подписи документов, в том числе о распоряжении деньгами. Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж, сообщил Баулин. «К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во что они втягивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах», — отметил руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB.

По его словам, в России рейтинг наиболее распространенных корпоративных правонарушений по-прежнему возглавляет незаконное присвоение активов компании. На втором месте — коррупция, на третьем — мошенничество с финансовой отчетностью.

«Доля рублевых потерь в случае с незаконным присвоением активов на предприятиях, когда ущерб несут сами компании, намного ниже, чем от мошенничества с использованием ложной информации в финансовой отчетности, где пострадавшими оказываются стейкхолдеры. Цепочка преступления такова: одно правонарушение, как правило, тянет за собой другое. Например, вам нужны инвестиции, но трезво оценивая состояние своего бизнеса, вы понимаете, что денег вам не даст ни один банк. Что вы делаете, будучи не совсем честным бизнесменом? Вы «причесываете» финансовую отчетность, попросту говоря, подделываете бумаги о текущем состоянии бизнеса, чтобы выглядеть наиболее привлекательно в глазах инвестора или банка. Если ваша афера сработала, деньги вам дали, вы переводите их как можно скорее по формальным основаниям на личные или подконтрольные счета. А ваш инвестор или ваш банк идет к нам за расследованием, готовясь, например, к суду с вами», — пояснил Валерий Баулин.