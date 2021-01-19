Репутация российских банков и страховых компаний по-разному отреагировала на изменение экономической ситуации в I—II кварталах 2020 года: если для банков ситуация в целом ухудшилась, то у страховщиков появилась возможность расширения бизнеса в силу возросших рисков. Об этом говорится в проведенном инвестиционной компанией А1 совместно с экономическим факультетом Московского государственного университета им. Ломоносова исследовании влияния деловой репутации на финансовые показатели крупнейших российских финансовых корпораций.

Как уточняется, для исследования были взяты 13 крупных банков и пять страховых компаний. Для каждой компании был рассчитан индикатор, созданный на основе шести критериев: деловой активности, кадровой и социальной политики, клиентоориентированности, поддержки со стороны инвесторов и акционеров, мнения клиентов и контрагентов, а также финансовой устойчивости. Анализировался временной отрезок с начала 2018 года (завершение периода массового отзыва лицензий Банком России) до середины 2020-го. Временной горизонт в 2,5 года (десять квартальных точек) является достаточным для выявления трендов и факторного анализа причин их формирования, полагают аналитики.

В выборке банков снижение индекса наблюдалось у девяти действующих организаций (в том числе более чем на 1 пункт — у четырех банков), рост — только у трех (более чем на 1 пункт — только у Совкомбанка). Основными причинами ухудшения репутации стало растущее недовольство клиентов и негативные публикации в СМИ.

Среди страховых компаний рост стал возможен в первую очередь за счет повышения рентабельности бизнеса.

«Оппортунистическое поведение бенефициаров и менеджмента способно обрушить репутацию компании», — гласит один из выводов исследования. При этом разработанный индикатор, как указывают авторы, способен оценивать эффективность мер, направленных на ликвидацию последствий прежнего оппортунистического поведения.

«Негативным примером выглядит динамика индикатора банка «Русский Стандарт», известного на рынке оппортунистическим поведением своего собственника (отказ признавать долги, частая резкая смена стратегий вплоть до противоположных и т. п.). В качестве положительного примера стоит рассмотреть ситуацию «Росгосстраха». Смена руководства (вследствие перехода под санацию группы «Открытие») и активная расчистка завалов (в том числе репутационных) позволила поднять компанию со дна, что и отразилось в динамике индикатора», — говорится в материале.

Там уточняется, что репутация «Росгосстраха» в начале 2018 года находилась «на минимальных значениях»: компания, как и вся группа «Открытие», была на грани фактического банкротства. «Значительное повышение сводного индикатора «Росгосстраха» главным образом объясняется снижением конфликтности и повышением финансовой устойчивости; резерв для дальнейшего роста остается в отношениях с клиентами и контрагентами (в частности, в улучшении восприятия клиентами электронных услуг компании)», — пишут эксперты.

Они также пришли к выводу, что размер бизнеса позитивно влияет на репутацию, но не служит ее ключевым фактором — важнее действия менеджмента, находящие свое отражение как в финансовых показателях, так и в публичной активности. Так, крупнейший банк страны — СберБанк по среднему за период значению индикатора стал только четвертым, а в лидерах оказался Московский Кредитный Банк, уступающий по активам не только «Сберу», но и ВТБ с Альфа-Банком. «Лидерство МКБ по сводному индикатору обусловлено в первую очередь высоким уровнем доверия акционеров, инвесторов и клиентов», — отмечается в обзоре. При этом уточняется, что для МКБ «относительно низким (в том числе в сравнении с другими лидерами) является уровень кадровой и социальной политики (прежде всего благотворительная деятельность)».

Среди страховых компаний относительно небольшая СК «АСКО-Страхование» (ее активы в 15—20 раз меньше остальных компаний выборки) не отстает по репутации от своих намного более крупных конкурентов, что позволяет ей активно развиваться, указано в обзоре.

Разработчики индикатора полагают, что его можно использовать не только для анализа текущей ситуации, но и для прогнозирования. «Например, за период наблюдений мы можем наблюдать как нисходящие (например, банк «Санкт-Петербург», Кредит Европа Банк) так и восходящие (Совкомбанк, Хоум Кредит Банк) тренды. У страховых компаний четкую положительную динамику показали «Росгосстрах» и «РЕСО-Гарантия». Также можно видеть и смену роста на снижение (например, МТС Банк и ВСК). Это позволяет найти точки перелома и проанализировать причины, его вызвавшие», — указано в материале.

Там в числе прочего уточняется, что в рассматриваемую выборку был включен Росбизнесбанк, лишенный лицензии осенью 2020 года. Значение индикатора для него за все время наблюдения значительно уступало остальным банкам выборки.

В общей сложности список банков, включенных в исследование, выглядит следующим образом (в порядке убывания значения индикатора деловой репутации на последнюю отчетную дату — 30 июня 2020 года): Московский Кредитный Банк (64,8), ВТБ (60,4), Альфа-Банк (59,6), Совкомбанк (58,6), СберБанк (58), Тинькофф Банк (50,9), Хоум Кредит Банк (46,7), банк «Санкт-Петербург» (44,2), МТС Банк (43,8), Кредит Европа Банк (42,2), Экспобанк (40,5), «Русский Стандарт» (39,6), Росбизнесбанк (20).

Исследованная пятерка страховщиков включает «Ингосстрах» (58,7), «АСКО-Страхование» (49,3), «Росгосстрах» (48,6), «РЕСО-Гарантию» (47,7), ВСК (44,8).

При этом авторы подчеркивают, что «не ставили перед собой задачу построения какого-то общего рейтинга и не стремились проанализировать все действующие на рынке организации. Целью было создание инструмента, позволяющего анализировать деловую репутацию отдельных экономических агентов, независимо от их размера».



Планируется расширение области применения универсального индикатора деловой репутации, в том числе для анализа деловой репутации акционеров и менеджеров, и создание специализированных индикаторов деловой репутации для других секторов экономики.