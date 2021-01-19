Руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин в интервью РИА Новости рассказал о признаках, которые свидетельствуют об экономических преступлениях в компании.

«Есть определенные красные флажки, на которые служба безопасности, кредитор или партнеры должны обратить внимание. К примеру, ухудшение общих показателей бизнеса, недостижение показателей KPI, возросшая долговая нагрузка неясного для бенефициара происхождения, скрытые обязательства, в том числе поручительства за другие компании, залог имущества общества, не отраженный в финансовой отчетности организации. Есть и косвенные признаки. Допустим, у человека появилось новое имущество, хотя уровень его дохода не изменился или хуже того — снизился», — пояснил Баулин.

По его словам, если такие подозрения есть, можно провести финансовое расследование, собрать фактуру для клиента и довести дело до финального итога — суда.

Баулин отметил, что в 2021 году число экономических преступлений в России будет расти, в том числе из-за кризиса и пандемии. «А среди типов преступлений вывод активов, скорее всего, останется на первом месте. Так как мы все уже давно живем в цифровом мире, киберпреступления также все плотнее будут сращиваться с классическими преступлениями. Компаниям нужно всерьез задуматься об укреплении проактивной киберзащиты своей IT-инфраструктуры, предотвращении атак еще на этапе их подготовки и повышении киберграмотности сотрудников», — сообщил эксперт.

Как он заметил, ненадежные пароли, отсутствие двухфакторной аутентификации, посещение подозрительных сайтов, открытие писем и вредоносных вложений к ним, переход по подозрительным ссылкам — все эти ошибки, помноженные на невнимательность сотрудников, открывают киберпреступникам путь в сеть IT-инфраструктуры организации.