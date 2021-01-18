Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 21 копейку, а евро — 11 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,86 рубля (минус 14 копеек), курс евро — 89,36 рубля (минус 6 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон. По его словам, ожидается укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам: пара доллар/рубль в начале дня может отступить в район 73,8 рубля. В ходе сессии, в случае сохранения позитивного внешнего фона, рубль может предпринять попытку дальнейшего отыгрыша потерь понедельника. До конца недели для американской валюты актуальным остается диапазон 73—75 рублей с сохранением рисков выхода к его верхней границе, прогнозировал эксперт.

«Сегодня стоит ждать небольшого укрепления рубля, который будет получать поддержку от налогового периода. Однако отметка 73 руб за доллар остается железобетонной преградой для дальнейшего укрепления российской валюты», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.