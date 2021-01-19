Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ сократилось в 2020 году наполовину, а чистый отток капитала частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) более чем удвоился, свидетельствует представленная Банком России «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в 2020 году» .

По предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ сократилось в 2020 году наполовину по сравнению с показателем предыдущего года и сложилось в размере 32,5 млрд долларов США. Основным фактором изменения показателя стало ослабление профицита торгового баланса в результате значительного уменьшения стоимостных объемов российского экспорта под влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры при одновременном сокращении импорта в гораздо меньших объемах, поясняют в ЦБ. Нивелирующий эффект на динамику счета текущих операций оказало уменьшение дефицита других его компонентов, прежде всего баланса услуг и баланса инвестиционных доходов.

Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере 47,8 млрд долларов против 22,1 млрд годом ранее. В отличие от ситуации 2019 года, когда существенную роль сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Из материалов к «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в 2020 году» также следует, что резервные активы уменьшились на 13,8 млрд долларов «главным образом в результате нетто-продажи иностранной валюты, осуществляемой Банком России в рамках бюджетного правила, а также погашения суверенного внешнего долга».