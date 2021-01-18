Челябинвестбанк в рамках госпрограммы предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса льготные кредиты по ставке не более 7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации



По новым правилам госпрограмммы по предоставлению льготных кредитов МСБ, утвержденным правительством, максимальная ставка кредитования не должна превышать ключевую ставку ЦБ РФ, увеличенную на 2,75 процентного пункта. На сегодняшний день ставка ЦБ составляет 4,25%, а значит, кредиты будут выдаваться максимум под 7% годовых (4,25 + 2,75).

Ранее ставка по льготным займам по программе Минэкономразвития РФ составляла не более 8,5% годовых. Челябинвестбанк является ее участником с 2019 года. За 2020 год банк предоставил предприятиям МСБ льготных кредитов на сумму более 4 млрд рублей.