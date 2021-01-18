Банк России в настоящее время тестирует механизм получения сведений о нарушении прав потребителей финансовых услуг от сотрудников финансовых организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

«Банк России проанализировал зарубежный опыт ряда иностранных регуляторов в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг… Эти регуляторы получают сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые в силу служебных обязанностей либо по иному основанию располагают информацией о фактических либо потенциальных нарушениях прав потребителей финансовых услуг финансовыми организациями. В настоящее время Банк России также апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке», — заявили в ЦБ.

Ранее на сайте регулятора был размещен сервис, который позволяет действующим и бывшим работникам финансовых организаций сообщать о возможном нарушении работодателем прав потребителей. Такая возможность существует как для банков, МФО и страховых компаний, так и для организаций, задействованных в сфере рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций.

По мнению Банка России, существует немало неравнодушных работников финансовых организаций, не готовых мириться с допускаемыми их работодателями нарушениями прав потребителей. Данный анонимный сервис как раз рассчитан на информаторов, «движимых не материальными стимулами, а заботой о людях».

Обращения граждан и сотрудников могут стать для регулятора важным источником информации о деятельности финансовых организаций в сфере оказания розничных услуг и о некорректных практиках продаж и навязывании дополнительных продуктов.

«Окончательное решение об использовании данного сервиса будет принято после анализа практики взаимодействия и полученного контента», — заключили в ЦБ.