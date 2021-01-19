Среднерыночная ставка по депозитам до востребования вплотную приблизилась к ставкам по краткосрочным депозитам, свидетельствуют данные, представленные Центробанком РФ в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как отмечается в материале, в последние месяцы 2020 года в рублевом сегменте розничного депозитного рынка ставки существенно не отклонялись от сложившихся к концу III квартала уровней: 4,1—4,2% годовых по долгосрочным депозитам, 3,2—3,3% годовых — по краткосрочным. Под краткосрочными понимаются депозиты по всем срокам до года, кроме депозитов до востребования, под долгосрочными — по всем срокам свыше года. В сегменте долгосрочных депозитов наблюдался слабый рост ставок (на 0,02—0,03 процентного пункта в месяц), поддерживаемый умеренным повышением доходности рыночных финансовых инструментов и конкуренцией между банками за вкладчиков. В сегменте краткосрочных депозитов чередовались периоды роста и снижения среднерыночных ставок.

«В условиях растущего притока средств населения на депозиты до востребования и текущие счета усилилась ценовая конкуренция между банками на данном сегменте рынка. В ноябре среднерыночная ставка по депозитам до востребования составила 2,9% годовых, вплотную приблизившись к ставкам по краткосрочным депозитам», — отмечают в Центробанке.

В валютном сегменте депозитного рынка ставки по­-прежнему сохранялись около исторических минимумов (0,4—0,6% по депозитам в долларах США, 0—0,3% — в евро) в связи с сохранением низких ставок на глобальном рынке и ограниченной заинтересованностью банков в наращивании активов и обязательств в иностранной валюте.

В ноябре приток средств в депозиты населения продолжал замедляться (уточняется, что в состав депозитов не включаются счета эскроу по договорам участия в долевом строительстве). На начало декабря годовой прирост розничного депозитного портфеля составил 3% против 3,4% месяцем ранее. Замедлению роста депозитов, как и в предыдущие месяцы, способствовал растущий спрос на альтернативные инструменты сбережения: недвижимость (остатки на счетах эскроу за ноябрь выросли более чем на 170 млрд рублей) и ценные бумаги .

«Замедление прироста депозитов сопровождалось изменением их структуры. В условиях сохранения неопределенности относительно эпидемической ситуации и сокращения спреда ставок по срочным депозитам и депозитам до востребования продолжался переток средств со срочных депозитов населения на текущие счета. К началу декабря остатки на депозитах до востребования более чем в полтора раза превышали аналогичный показатель годовой давности. За тот же период остатки на срочных депозитах сократились почти на 11%», — говорится в обзоре.

Единственный сегмент рынка срочных депозитов, в котором сохранялся приток средств населения, — депозиты на срок свыше трех лет (прирост на 7%). Банки, заинтересованные в формировании устойчивых пассивов, предлагали более привлекательные ставки по депозитам на наибольшие сроки, поясняют в ЦБ.



Также отмечается, что тенденция к девалютизации депозитов населения, преобладающая на рынке в последние годы, в ноябре ослабла. По итогам месяца замедлились как годовой прирост рублевых депозитов (5,7% против 6,9% месяцем ранее), так и годовое сокращение валютных депозитов (минус 6,6% против минус 8,8%). Тем не менее номинальное укрепление рубля способствовало снижению валютизации депозитов населения (с 21,9% в начале месяца до 21,4% в конце) за счет уменьшения рублевой стоимости валютных депозитов.