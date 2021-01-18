Регулятор надеется на получение жалоб от сотрудников финорганизаций на нарушение прав клиентов.
ЦБ рассматривает возможность развития института информаторов, пишут «Известия». Это следует из информационного доклада «Направления защиты прав потребителей финуслуг». Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке, рассказали в пресс-службе регулятора.
В 2020 году на официальном сайте ЦБ в разделе «Контактная информация» был размещен сервис, позволяющий работникам финорганизаций, в том числе бывшим, сообщить о возможном нарушении их работодателями прав потребителей финуслуг. Такая возможность существует и в отношении профессиональных кредиторов (банков, МФО), страховых компаний и финансовых организаций, задействованных в сфере рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. Сервис полностью анонимный. Окончательное решение об использовании сервиса примут после анализа практики взаимодействия и полученного контента, уточнили в ЦБ.
Один из действующих инструментов поведенческого надзора — жалобы потребителей финуслуг. За девять месяцев прошлого года регулятору поступило 212,8 тыс. обращений, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Как объясняет Центробанк, рост связан с всплеском жалоб на банки по поводу кредитных каникул.
По словам экспертов, как одна из форм профилактики нарушений в сфере зашиты прав потребителей, этот механизм должен быть принят. Также специалисты по контролю качества работы с потребителем существуют не только в финансовых организациях развитых экономик, но и в России, но они стараются урегулировать проблему на месте без привлечения регулятора. Однако выстроить систему будет непросто, считают эксперты. Даже обман нескольких клиентов окупает возможный страх того, что сотрудники расскажут всю правду о работе организации. Необходимо увеличивать штрафы за недобросовестные практики продаж, если ограничиться только институтом уведомителей, то эффекта не будет, отметили эксперты..
В странах, где существует такая практика, приняты меры стимулирования, обратил внимание вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, это или сертификат специалиста, который обязывает такого сотрудника сообщать о нарушении, или главный мотив — вознаграждение в виде доли от взысканного штрафа. По его мнению, в нашей стране оба варианта нерабочие: много на информировании не заработаешь, плюс можно потерять работу.
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