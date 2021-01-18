Переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в прошлом году многократно выросли как по количеству, так и по объему операций, а в декабре составили 201,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные ЦБ. Количество операций вплотную подошло к отметке в 30 млн операций в месяц. По банковской системе их доля в общем объеме переводов между физлицами выросла более чем в десять раз, превысив 15%, до половины таких операций приходится на операции с клиентами СберБанка .

Банки также отмечают резкий рост переводов в конце года, указывая при этом, что он не сопровождался подключением к системе большого количества игроков. По данным ВТБ, в декабре спрос на СБП вырос у клиентов в 1,5 раза по сравнению с ноябрем 2020 года. В Промсвязьбанке также зафиксировали рост объема переводов в 1,5 раза. В МКБ рост переводов составил 1,4 раза по количеству переводов и почти 1,5 раза по объему трансакций. В Почта Банке объем переводов в декабре вырос на 40%, в банке «Русский Стандарт» — на 28%.

В ЦБ ожидают «сохранения положительной динамики и в 2021 году», в том числе благодаря развитию и популяризации действующих сервисов и внедрению новых. Также заметно растет и доля переводов через СБП в общем объеме переводов физлиц. На начало прошлого года она составляла 1,4%, а в конце года превысила 15%. У ряда банков доля оказалась еще выше: у ПСБ она достигла 58%, у Почта Банка — почти 50%, у ВТБ — 33%, у Райффайзенбанка — 27%. Банки также отметили подключение «новых игроков», под которыми подразумевают в первую очередь СберБанк.