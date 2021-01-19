Банк России начинает очередную весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности, сообщается на сайте регулятора. Уроки для российских школ и колледжей, а также детских домов и школ-интернатов начнутся 21 января и будут проходить до 23 апреля 2021 года.

В этом году подключиться к онлайн-уроку можно будет индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников из школ и колледжей.

В расписании занятий предусмотрены семь модулей по 19 темам. «Юные слушатели узнают о сбережениях , кредитах и страховании , финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. В новом расписании есть и уроки по основам инвестиционной грамотности, которые проведут сотрудники Московской биржи», — рассказали в ЦБ.

Каждое занятие будет длиться 45 минут. Гибкий график позволит включить онлайн-уроки как в сетку школьного расписания, так и в программы дополнительного образования.



В 2018—2020 годах в онлайн-уроках по финансовой грамотности Банка России приняли участие более 5,5 млн молодых людей и подростков.