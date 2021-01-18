В этом году россиян ждет рост расходов на услуги связи — они могут подорожать примерно на 15%, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков агентства Content Review. Как они считают, меньше всего пострадают базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет на тарифах нижней ценовой категории. А в сегменте тарифов средней и высокой категории (500–900 рублей) подорожание будет более ощутимым. Также в 2021 году предсказывают рост цен на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных, раздачу Интернета другим устройствам для тарифов с безлимитным Интернетом и международного роуминга.

Также операторы постепенно переходят к формату подписки — то есть абонентских тарифов, в которые включены минуты, интернет, определенное количество SMS и сторонние сервисы, что также провоцирует рост расходов на услуги связи. Как считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, реальный рост тарифов составит, скорее всего, 7–10%, но наиболее заметным он станет в категории 400–700 рублей в месяц, здесь он может даже превысить 10%.

Одним из факторов грядущего роста цен аналитики называют внедрение сетей 5G — за счет высоких расходов операторов на инфраструктуру. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал и еще одну причину, по которой мобильная связь и Интернет в России дорожают из года в год — потребляемый клиентами трафик постоянно увеличивается. Еще одной причиной подорожания услуг мобильной связи эксперты называют пандемию, из-за которой операторам пришлось увеличить свои расходы. Виновник потенциального роста цен и курс доллара, который напрямую влияет на итоговую стоимость телекоммуникационного оборудования.

По мнению наблюдателей, сокращение доходов операторов от роуминга и падение прибыли от корпоративных клиентов приведут, к монетизации отдельных услуг. В целях сохранения лояльности клиентов тарифы в ближайшее время могут не меняться, но процесс поэтапного закрытия старых тарифов продолжится, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Незначительно, в рамках 5–15%, могут вырасти пакетные тарифы с большим набором опций, полагает он.