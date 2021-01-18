Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов считает, что нужно оценить все последствия и риски от введения цифрового рубля.

ЦБ представил концепцию цифрового рубля в середине октября 2020 года. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.

Парламентарий принял участие в совещании на тему «Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Совфеда. Ранее в ЦБ представили доклад «Цифровой рубль». Согласно документу, выпуск в России цифровой валюты Центрального банка — цифрового рубля как дополнительной формы денег продиктован необходимостью повышения скорости денежных расчетов, их удобства, безопасности и снижения комиссии, наряду с расширением применения цифровых финансовых технологий банками, предприятиями и государством.

Для того, чтобы цифровой рубль вошел в обиход, необходимо создать дополнительную платежную инфраструктуру, что, по мнению авторов доклада, будет способствовать дальнейшему развитию и дополнительному повышению устойчивости платежной системы России. Указано также, что создание цифрового рубля предоставит дополнительную возможность для граждан и бизнеса по осуществлению удобных и быстрых платежей в цифровой форме, а также даст толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий.

Разработка цифрового рубля Банком России будет осуществляться поэтапно. На данном этапе совместно с профессиональными участниками финансового рынка и экспертами проводится оценка возможностей и перспектив его введения, определения его концепции, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации проекта.

Артамонов назвал введение цифрового рубля важным событием для страны, при этом указав на «необходимость всестороннего рассмотрения этого проекта и учета всех рисков и возможностей».

Глава комитета Совфеда попросил рассмотреть вопрос о возможных потерях налоговой системы за счет снижения объемов услуг для банков. Также сенатор заявил о важности «учета вопросов безопасности в вопросе хранения сбережений и накоплений в электронном кошельке». В качестве одного из вариантов обеспечения сохранности средств парламентарий предложил страхование цифровых рублей.

Также, по его мнению, не до конца проработан механизм проведения платежей с использованием цифрового рубля в режиме офлайн при отсутствии интернета и мобильной связи. Кроме того, парламентарий отметил необходимость вовлечения региональных властей в обсуждении этого проекта.

«В целом, цифровая валюта — это, конечно же, наше будущее. Желаю Банку России успехов в продвижении этого важного проекта. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам готов к разностороннему сотрудничеству по этому проекту и к участию в разработке необходимой законотворческой базы», — сказал Артамонов.