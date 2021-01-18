Группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит в законодательство РФ понятие «многофункциональное здание» для определения правового статуса апартаментов, сообщил ТАСС в понедельник глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который является одним из авторов документа.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы, он вводит новое понятие многофункционального здания с жилыми, нежилыми и офисными помещениями. Также документом предлагается определить порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работу управляющих компаний и многое другое», — пояснил сенатор.

Мельниченко отметил, что законопроект не запрещает строительство таких объектов в будущем.

«Мы предлагаем узаконить уже действующие объекты строительства и разработать правовые основания для подобных объектов, которые будут строиться в будущем. Законопроект не запрещает строительство таких объектов», — указал он.

Глава комитета СФ добавил, что в пятницу состоится заседание рабочей группы по разработке законопроекта, где будет обсуждаться окончательная редакция документа. После этого он будет направлен в правительство РФ.



Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе жилых.