В Госдуму внесен проект закона, предоставляющего работникам право получить задолженность по оплате труда с организаций, на которые распространяется действие моратория на банкротство, передает РАПСИ.

«Законопроектом предлагается исключить имущественные взыскания по требованиям, связанным с трудовыми правоотношениями лиц, работающих или работавших по трудовому договору, из имущественных взысканий, по которым приостанавливается исполнительное производство на срок действия моратория», — говорится в пояснительной записке к документу.

В проекте закона указано, что далеко не все работодатели-должники, на которых распространяется действие моратория (например, стратегические и системообразующие предприятия), находятся в финансовой ситуации, не позволяющей выплатить работникам причитающиеся им суммы. В результате ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, пострадал не только бизнес, но и работники определенных отраслей, которых нельзя лишать возможности получить то, что они уже заработали.

«Также следует учитывать, что сами работники часто являются должниками по различным кредитам и невыплата причитающихся им за работу средств по исполнительным листам будет провоцировать рост задолженности перед кредитными организациями и увеличение числа личных банкротств. Помимо этого, работодатели, на которых закон распространяет соответствующий мораторий на взыскание, получают мотив к нарушению трудовых прав своих работников в расчете на отсрочку исполнения решений судов по подобным нарушениям», — отмечается в законопроекте.



Автором инициативы является депутат Госдумы Андрей Ветлужских.