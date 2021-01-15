Управляющие компании в регионах начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам — они пытаются привлечь к этому коллекторов, пишут «Известия» .

Комитет ЖКХ Волгоградской области опубликовал проект постановления губернатора о внесении изменений в регламент имущественных взносов на содержание «Регионального фонда капремонта многоквартирных домов». За неочевидной формулировкой скрывается возможность привлекать «сторонние организации» для «ведения претензионной и исковой работы» в отношении собственников помещений многоквартирных домов, накопивших задолженности по уплате взносов. Предлагается нанять, по сути, частных коллекторов, ссылаясь на успешный опыт других регионов, которые уже используют специалистов из «сторонних организаций». «Среди таких регионов Вологодская область (уровень сбора по счету регионального оператора на конец третьего квартала 2020 года 101%), Забайкальский край (109%), Калужская область (99%), Ханты-Мансийский автономный округ (95%), Республика Башкортостан (92%)», — говорится в пояснительной записке.

На данный момент взыскание долгов ЖКХ коллекторами запрещено, пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Однако уже в этом году в Госдуму РФ был внесен новый законопроект, по которому коллекторские фирмы смогут заниматься выбиванием долгов за коммунальные услуги. Контроль за всеми формами взыскания с должников по коммунальным услугам будет вести ФССП. Ожидается, что рассмотрение нового законопроекта возобновится после окончания пандемии, отметила Спиридонова.

По мнению члена Ассоциации юристов России Ольги Туруниной, российское законодательство не содержит прямого запрета управляющим компаниям в части обращения к коллекторским агентствам. Есть лишь строгие ограничения. Однако управляющие компании активно пользуются возможностью привлекать последних на договорной основе к работе по взысканию с граждан и юрлиц долгов за коммунальные услуги.

Есть еще одна сфера ЖКХ, куда могут в ближайшее время массово мобилизовать коллекторов — услуги по вывозу мусора. В Новгородской области региональный оператор «Экосити» якобы передал стороннему «Агентству Р.О.С. долгъ» право истребовать задолженности с собственников домовладений и земельных участков. Сразу несколько жителей обратились в различные инстанции из-за звонков коллекторов и по поводу передачи их данных третьим лицам без согласия.

В соответствии со ст. 14.57 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение порядка осуществления деятельности, направленной на возврат задолженности. Нарушители могут быть подвергнуты крупным штрафам.Также коллекторы могут быть привлечены к ответственности по другим статьям, в частности за причинение вреда жизни и здоровью.