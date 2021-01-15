Участники финансового рынка направили в ЦБ комментарии к проекту стратегии развития национальной платежной системы (НПС) на период 2021—2023 годов, пишет «Коммерсант» . Свои ответы направили Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национальная платежная ассоциация (НПА). По словам источников, ближайшее обсуждение запланировано на 20 января.

В проекте стратегии указано, что на платежный рынок, в том числе на российский, с новыми высокотехнологичными продуктами и сервисами выходят глобальные IT-компании («бигтехи»). Речь идет о платежных приложениях IT-гигантов, которые уже запущены и работают в виде различных pay-сервисов. При этом за рубежом именно на основе «бигтехов» строятся экосистемы. Одновременно в проекте указывается на высокий уровень концентрации в отдельных сегментах НПС, где один-два ведущих игрока занимают доминирующее положение. ЦБ планирует уделить внимание обеспечению свободы выбора поставщика платежных услуг и легкости его смены для потребителя, в том числе за счет доступа поставщиков платежных услуг к клиентской базе, общим данным и сервисам экосистем.

В отзыве НПА отмечается отсутствие четких критериев, которые позволили бы понять, как идет выполнение поставленных задач. По мнению главы АЭД Виктора Достова, в стратегии при стремлении к поддержке конкуренции есть две проблемы. Первая — скорее международная: идеальная конкуренция в платежном секторе приводит к концентрации рынка у нескольких крупнейших игроков, отмечает Достов. Вторая проблема заключается в растущей роли госсектора — это и платежная система «Мир», и СБП, и межбанковские расчеты, и цифровой рубль. По его словам, участники рынка хотели бы, чтобы в стратегии были более глубоко проработаны пути нахождения компромисса между равной конкуренцией, государственным вмешательством и борьбой с концентрацией рынка.

По мнению сопредседателя комитета по платежным системам АБР Алексея Маслова, доработки требуют вопросы возможного регулирования комиссий в части четкого описания условий, при которых такое регулирование может потребоваться и будет положительным для дальнейшего развития платежной индустрии. Также эксперты отметили, что при создании Национальной системы платежных карт предполагалась ее дальнейшая приватизация, о чем в новой стратегии нет даже упоминания.