Функцию оплаты проезда Face Pay могут внедрить на кассах Московского метрополитена, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира. На тесте совершали уже 2 тыс. успешных проходов. Параллельно работаем над реализацией платежей по лицу в кассах московского метро», — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что обязательной такая оплата не станет, но опция будет предложена пассажирам.