Авторизованный партнер ведущих российских производителей средств защиты информации и оборудования для комплексного обеспечения информационной безопасности ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры компания SDK Systems в сложном 2020 году показала прекрасные результаты.

Пандемия вынудила большинство предприятий, а особенно в финансовом секторе, перейти на удаленный формат работы. Но вместо растерянности, банки показали завидное рвение к развитию дистанционных каналов обслуживания клиентов. Область IT получила мощный толчок, но и требования к информационной безопасности повысились. Эту тенденцию в SDK Systems уловили чутко и направили свои усилия на помощь кредитным организациям.

Рабочий график был расписан в 2020 году очень плотно: проектирование защищённых информационных систем, поставка и внедрение средств защиты информации, оценка и приведение инфраструктуры заказчиков к соответствию требованиям регулятора в области информационной безопасности.

На данный момент более тридцати проектов по обеспечению кредитных организаций средствами защиты для выполнения требований регуляторов в области ИБ уже завершены. Команде SDK Systems свои IT-системы доверили в том числе и банки из ТОП-100.

Профессионализм, опыт, высокое качество и стиль работы SDK Systems подтверждается поддержкой и партнёрскими статусами российских разработчиков средств защиты информации прикладного и программного обеспечения.

В направлении «финансовый сектор» началось плотное стратегическое сотрудничество с РЕД СОФТ — авторитетным отечественным поставщиком решений и услуг в области информационных технологий. Продукты РЕД СОФТ — основная составляющая проектов по импортозамещению.

Партнерство с компаниями КРИПТО-ПРО , Актив-Софт и Аладдин Р.Д. обеспечило поставку средств криптографической защиты информации, средств аутентификации для проектов, связанных с развитием Инфраструктуры Открытых Ключей (Public Key Infrastructure) на основе использования международных рекомендаций и российских криптографических алгоритмов.

« Код Безопасности » обеспечила поставку надежных программных и аппаратных инструментов защиты информации, лицензированных ФСТЭК России, ФСБ России и Министерством обороны Российской Федерации.

Передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами предоставляет признанный лидер — Лаборатория Касперского .

В течение 2020 года самый молодой участник консорциума iCAM — компания SDK Systems — сделала очень много. А в дальнейших планах, конечно, развитие и непрерывное сотрудничество с партнерами при реализации интересных проектов. И все это призвано решать такие важные задачи, как комплексное обеспечение информационной безопасности ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры в финансовых организациях.

О консорциуме iCAM:

Инновационный консорциум iCAM осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2020 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM, являются более 40% действующих российских банков, более 62 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

SDK Systems – поставщик решений в области Информационной безопасности.