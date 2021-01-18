Банк «Русский Стандарт» подвел итоги новогодних трат россиян в своей эквайринговой сети. После длительного режима строгих карантинных ограничений, с которыми россияне столкнулись в 2020 году, их активность в посещении кафе и точек быстрого питания в минувшие праздники заметно повысилась, говорится в исследовании.

Необходимость соблюдения мер самоизоляции в прошедшем году стала настоящим катализатором роста онлайн-покупок у россиян, констатируют в банке. При этом, по его данным, в январские каникулы на фоне снижения числа онлайн-покупок россиян на 2,4% и суммы на 17% количество покупок в офлайне выросло на 14%, а сумма — на 11% относительно аналогичного периода прошлого года. Средние чеки всех покупок снизились, но в онлайне они немного выше, чем в офлайне: 1 491 рубль против 1 483 рублей.

Топ-тройка категорий офлайн-трат в зависимости от количества операций в текущий новогодний сезон, как показывает статистика «Русского Стандарта», включает кафе и точки быстрого питания (средний чек составил 828 рублей), супермаркеты (средний чек — 731 рубль) и АЗС (средний чек — 1 235 рублей).

Согласно наблюдениям аналитиков банка, по сравнению с предыдущим новогодним сезоном россияне стали заметно чаще посещать кафе и точки быстрого питания. Так, на январских выходных 2021 года общее количество покупок здесь выросло на 20% относительно зимних каникул 2020 года. Люди также стали чаще ходить в супермаркеты — число покупок в новогодние каникулы 2021 года выросло на 36%.

Авторы исследования обращают внимание на то, что в нынешнем офлайн-рейтинге поменялась лишь третья строчка: в праздничные дни 2020 года место АЗС занимали кинотеатры. «Можно предположить, что из-за пандемии (ограничений в международном туризме, в посещении общественных мест и пр.) многие россияне предпочли походам на кинопремьеры новогодние путешествия на автомобиле по России», — рассуждают аналитики.

В то же время в онлайне в праздники россияне осуществляли оплату по картам прежде всего в области финансовых сервисов (в том числе пополняли брокерские счета, осуществляли переводы и т. п.), где средний чек составил 416 рублей, в супермаркетах (средний чек — 1 823 рубля) и при покупке одежды и аксессуаров (средний чек — 1 498 рублей).

В аналогичном рейтинге прошлого года первое место было у супермаркетов, второе — у профессиональных услуг (среди которых были агентства по трудоустройству, ландшафтному дизайну, услуги подрядчиков, мастеров мелкого ремонта, клининга и т. п.), третье — у онлайн-развлечений.



В «Русском Стандарте» уточняют, что в рамках исследования были изучены все операции в эквайринговой сети банка, которая входит в пятерку крупнейших в стране, в новогодние каникулы 2020 и 2021 годов.