Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 37 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 83 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,87 рубля (плюс 22 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 89,25 рубля (плюс 33 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидаем ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, пара доллар/рубль уже на старте торгов может отыграть часть потерь предыдущей недели и выйти в район 74 рублей. В дальнейшем тенденция к снижению рубля сохранится, в результате чего американская валюта закрепится в верхней половине диапазона 73—75 рублей, прогнозировал эксперт.

«На малоликвидном пока рынке форекс перед нашим открытием рубль теряет к доллар более 40 копеек. По паре доллар-рубль сформировалась не очень сильное сопротивление в районе 74,7, а первой целью обесценивания рубля все-таки можно назвать отметку 76. На этой неделе рубль будет получать поддержку от начала налогового периода. Но этого не хватит, если на негативном внешнем фоне политическое давление на Россию из-за задержания Навального будет нарастать. Поэтому фантазии об укреплении российской валюты хотя бы к 70 рублей за доллар следует оставить их авторам, а самим готовиться к новой волне девальвации», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.