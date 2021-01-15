Согласно программе цифровой трансформации Роскомнадзора, в ближайшие три года он намерен создать несколько новых информационных систем, пишет РБК . В число этих систем войдет система мониторинга проверки сведений о фактических абонентах сотовой связи (за три года на нее планируется направить 386,5 млн рублей); информационно-аналитическая система прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве (АСПР) (стоимость проекта — 615 млн рублей); система УПР — универсальный поисковый робот (771,4 тыс. рублей из бюджета, и еще 28,9 млн рублей). Какие функции будут выполнять эти системы, в программе не поясняется.

Представитель Роскомнадзора в ответ на подробные вопросы о функционале каждой из систем лишь сообщил, что они «развиваются в рамках плановой модернизации инфраструктуры ведомства», а применение новых технологий «необходимо для эффективного решения задач, связанных с защитой интересов граждан, общества и государства». Всего на реализацию программы цифровой трансформации Роскомнадзору в течение трех лет потребуется 5,6 млрд рублей.

Создание системы мониторинга проверки сведений о фактических абонентах сотовой связи предусмотрено поправками в закон «О связи». Инициатива была направлена на упрощение дистанционных процедур заключения договоров об оказании услуг связи и внесения изменений в них. Поправки в том числе ввели процедуру идентификации пользователей корпоративной мобильной связи для борьбы с рынком серых сим-карт. Как пояснил представитель одного из крупных операторов, система, которую планирует создать Роскомнадзор, должна следить за тем, чтобы компании предоставляли номер телефона только абонентам, о которых есть достоверные сведения. При этом собеседник выразил опасение, что нововведение потребует дополнительных затрат и от участников рынка.

Представитель МТС сообщил, что оператор будет обсуждать с Роскомнадзором порядок взаимодействия с информационной системой, который должно определить постановление правительства. Один из собеседников, близкий к Роскомнадзору, предположил, что задачей системы прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве станет поиск в СМИ и социальных медиа жалоб и инфоповодов, связанных с работой ведомства, а поисковый робот будет заниматься поиском нелегального контента. Среди задач программы цифровой трансформации указано повышение удовлетворенности граждан государственными услугами.

Также из программы следует, что Роскомнадзор намерен провести модернизацию программно-аппаратного комплекса «Ревизор». Он устанавливается на сетях интернет-провайдеров и автоматически проверяет, блокируют ли они доступ к сайтам из реестра запрещенных. На его модернизацию потребуется 220 млн рублей бюджетных средств, но это финансирование еще предстоит найти. Пока предусмотрено лишь выделение 24,8 млн рублей на услуги по сертификации и технической поддержке оборудования «Ревизора».