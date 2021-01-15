Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Экономика и финансы» проработать передачу на федеральный уровень уплаты страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на детей и неработающих пенсионеров.

«Проработать вопросы <…> передачи органам государственной власти Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в части страховых взносов на несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров», — говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 апреля.