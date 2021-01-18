Торговая сеть «Пятерочка» выпустила виртуальную подарочную карту под собственным брендом на базе платежной системы Visa. Проект реализован совместно с Центром Финансовых Технологий. Подарочная карта оформляется онлайн на сайте «Пятерочки», сообщает пресс-служба ретейлера.

Чтобы оформить подарочную карту, необходимо в соответствующем разделе сайта:



указать имя и телефон того, кому предназначается подарок;

выбрать номинал от 300 до 15 тыс. рублей, поздравление и дату отправки;

оплатить банковской картой Visa, Mastercard или «Мир».

«В указанную дату адресат получит СМС-поздравление, в котором также будет указан код активации и ссылка для прохождения процедуры активации. После успешной активации реквизиты карты будут направлены клиенту в СМС-сообщении на указанный им номер телефона. Реквизиты карты можно использовать для оплаты заказов в сервисе «Пятерочка Доставка» или добавить в ApplePay или GooglePay, чтобы расплачиваться в любой «Пятерочке» с помощью смартфона. Сумма пополнения поступает на баланс карты в полном объеме», — говорится в релизе.

Комиссия за выпуск карты отсутствует.