Банк России установил официальные курсы валют на 19 января.

Курс доллара повысился на 42,82 копейки, составив 73,9735 рубля (73,5453 рубля на 18 января). Курс евро вырос на 7,58 копейки до 89,3304 рубля (с 89,2546 рубля на 18 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 12:31 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,16 рубля (плюс 52 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:31 мск стоил 89,48 рубля (плюс 56 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,77 до 74,2 рубля за доллар и от 89 до 89,75 рубля за евро.