Минцифры РФ предложило ускорить на год — до 2023 года — переход на российское программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры. Соответствующие поправки в ранее внесенный проект указа президента РФ размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект указа, размещенный в октябре 2020 года, предполагал, что субъектам критической информационной инфраструктуры до 1 января 2024 года необходимо будет осуществить переход на преимущественное использование российского программного обеспечения, а до 1 января 2025 года — на преимущественное использование российского оборудования. Новый проект предполагает ускорить этот переход на год — до 2023 года и 2024 года соответственно.

В Минцифры пояснили ТАСС, что сроки перехода скорректированы в результате доработки проекта указа и в соответствии с предложениями, поступившими в рамках проведения общественного обсуждения проекта, в том числе поступившей в министерство позиции о готовности российских разработчиков обеспечить отрасли экономики российскими решениями.

Согласно проекту, под преимущественным понимается приоритетное использование российского ПО и (или) оборудования при наличии соответствующих российских аналогов.

В июле 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС говорил, что доля российских компаний на рынке оборудования для критической информационной инфраструктуры составляет около 15—20% в основном за счет закупок для государственных нужд.

В середине ноября 2020 года председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский направили в адрес президента России Владимира Путина письмо, в котором выразили обеспокоенность возможным переносом сроков перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование.



В письме отмечалось, что осенью 2020 года Минцифры РФ внесло изменения в проект указа президента РФ «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» (в проекте указа срок перехода субъектов КИИ был определен 1 января 2021 года (для ПО) и 1 января 2022 года (для оборудования). — Прим. ТАСС). В данной редакции проекта указа предлагается на три года отложить сроки перехода объектов КИИ на преимущественное использование российского ПО и оборудования. Руководители ассоциаций тогда просили президента рассмотреть возможность кратного сокращения подобных сроков или полного отказа от их переноса.