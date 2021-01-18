Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 26 января.

Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком НДФЛ в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.



Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, говорится в пояснительной записке.