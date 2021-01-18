Клиентам «МегаФона» теперь доступны особые условия расчетно-кассового обслуживания в банке «Уралсиб» , говорится в релизе финучреждения.



«Так, например, в рамках акции «Выгодное начало», клиенты сегмента малого бизнеса в банке «Уралсиб» (юридические лица и индивидуальные предприниматели) могут получить три месяца бесплатного обслуживания в пакетах «Бизнес-старт», «Платежный», «Кассовый», — сказано в сообщении.

Кроме этого, всем новым клиентам указанных категорий в «Уралсибе» доступны до 12 месяцев бесплатного обслуживания в пакете «Начни с нуля!», бизнес-карта с кешбэком, а также дополнительный доход в виде процента на остаток средств на счете.

