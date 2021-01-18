Правительство РФ рассмотрит возможность увеличить предложение на первичном рынке жилья для сдерживания цен, сообщил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Гайдаровском форуме.

«Сейчас стоит задача увеличить предложение на рынке новостроек России, чтобы жилья предлагалось столько, чтобы не росли цены», — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в некоторых регионах программа льготной ипотеки под 6,5% привела к небольшому росту цен из-за дефицита предложения новостроек. «Потому что если в регионе ничего не строилось, и вдруг раз, у людей появились деньги, возможность купить дешевле, они пошли покупать, вырос спрос», — добавил он.

Также Хуснуллин отмечает, что на рост цен на первичном рынке жилья в большей степени повлияла реальная инфляция на уровне 4%, переход на проектное финансирование строительства жилья и механизм счетов эскроу, ослабление курса рубля в 2020 году, а также пандемия коронавируса. «Рост цен произошел объективный. И мы сейчас думаем, что делать дальше, чтобы его не допускать», — прокомментировал вице-премьер.