Для компании iSimpleLab уходящий год выдался очень насыщенным и продуктивным. Профессионализм и креативность команды позволили справиться со всеми задачами, которые ставила пандемия, «удаленка», изоляция и прочие «короночки» 2020.

iSimpleLab подписала ряд новых внушительных контрактов как с банками, так и с крупнейшими игроками телеком отрасли. Список пополнился семью новыми клиентами.

Весомый повод для гордости — соглашение о сотрудничестве с компанией «Ростелеком». Платформа ДБО iSimpleBank 2.0 будет использоваться при построении банковского сегмента национального киберполигона для отработки практических навыков отражения кибератак специалистами служб ИТ и информационной безопасности, а также для проведения стресс-тестирования решений, используемых в комплексных проектах по обеспечению информационной безопасности банков. Благодаря широкой функциональности, решение от компании iSimpleLab даст возможность отработать на киберполигоне большой спектр сценариев и воссоздать среду банковского обслуживания с максимальной реалистичностью.

В конце 2020 года на балансе компании было более 80 проектов в 50 российских банках. Большая доля работ уже выполнена, а часть — в финальной стадии, а по ряду проектов работа только началась и ее результатами мы сможем поделиться уже в наступившем 2021 году. Самые знаковые для iSimpleLab — проекты в Банках ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «МИнБанк», Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) и ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Совместные проекты по построению и развитию возможностей цифровых каналов для клиентов у iSimpleLab в 2020 году были и с АО «Горбанк», ПАО УКБ «Новобанк», АО КБ «Хлынов», АО КБ «Солидарность», ПАО «Энергомашбанк», Банк Казани и других. Здесь, помимо обновления web- и мобильных приложений iSimpleLab провела флагманскую для 2020 года интеграцию с Системой быстрых платежей (СБП). Теперь розничным клиентам этих кредитных организаций стали доступны мгновенные переводы в режиме 24/7 по номеру телефона в банки, подключенные к Системе, а также оплата по QR-коду в многочисленных торговых точках.

В проектах прошедшего года iSimpleLab использовала как свои классические наработки, так и только появившиеся в 2020 модули. В Банке «Хлынов», Банке Казани и других, например, быстрое подключение к СБП реализовали с помощью модуля iSimpleSBP-Gate , отвечающего за корректную обработку входящих платежей из системы СБП.

В АО КБ «Солидарность» пошли по пути совместной разработки мобильных приложений. Команда банка на основе базового iSimpleIONIC разработала уникальное приложение с учетом специфики своей работы и пожеланий бизнес-заказчиков. В АО «Углеметбанк» web-приложение создали на основе прогрессивной разработки iSimplePortal. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по полной воспользовался преимуществами платформы iSimpleBank 2.0 и промышленного интерфейса iSimpleAPI при обновлении мобильного приложения. Разработанные с нуля в стенах банка мобильные приложения используют всю мощь и гибкость платформы и радуют клиентов эксклюзивным дизайном и «фишечками», недоступными в стандартной версии.

Разработчики iSimpleLab постоянно работают над развитием платформы ДБО iSimpleBank 2.0. Сейчас в технической лаборатории оттачивают и совершенствуют продукты под новые возможности взаимодействия с СБП. Адаптируют и готовят к массовым внедрениям свежее мобильное приложение для МСБ, витрину продуктов, «нулевой кабинет» для корпоративных клиентов, конструктор документов, решение для самозанятых граждан, усиливают и расширяют систему для рассылки уведомлений iSimpleMessageGate . И есть еще много идей, анонс которых ожидается в течение всего предстоящего года.

Команда iSimpleLab позитивно заряжена на 2021 год, потому что прошедший 2020 принёс прекрасные результаты в виде роста финансовых оборотов в 2 раза, большого количества крупных крутых проектов и активного развития компании в целом.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM