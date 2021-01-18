Большая часть инвесторов, на брокерском счете у которых находится 1 млн долларов и более, полагают, что фондовый рынок находится в состоянии пузыря или близок к нему. Такой вывод сделали эксперты онлайн-брокера E-Trade Financial (подразделение Morgan Stanley), проведя опрос клиентов, которые сами управляют своими активами, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNBC.

Выяснилось, что из 188 опрошенных инвесторов 16% видят на рынке полностью сформировавшийся пузырь, 46% видят только признаки такого пузыря, 29% полагают, что рынок приближается к пузырю, а 9% уверены, что рынок далек от пузыря.

Эти результаты резко контрастируют с «бычьим» настроем, до сих пор сохраняющимся на рынке акций , отмечает телеканал. Несмотря опасения по поводу растущего пузыря, 64% респондентов заявили, что настроены оптимистично. Это на 9 процентных пунктов больше, чем в IV квартале 2020-го.

Примечательно также, что в группе миллионеров на 7 п. п. больше оптимистов по сравнению с более широким кругом инвесторов. 24% из них заявили, что в начале 2021 года их терпимость к риску возросла.

По словам главного инвестиционного директора подразделения по управлению капиталом E-Trade Financial Майка Лёвенгарта, позитивно смотреть в будущее побуждают инвесторов начало вакцинации от COVID-19 и ожидание нового пакета помощи от избранного президента США Джо Байдена.

«Все больше людей признают, что ситуация в экономике улучшается и что есть факторы, способствующие дальнейшему росту рынка», — сказал он. Доля тех, кто считает, что в I квартале будет обвал котировок, снизилось с 28% до 22%.

Впрочем, состоятельные инвесторы не ждут большой прибыли — из 59% респондентов, которые уверены в дальнейшем росте акций, 43% считают, что он не превысит 5%.

«Говорить о сформировавшемся пузыре на американском или глобальном рынке некорректно», — уверен аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Эксперт полагает, что ставка в США будет сохраняться на околонулевых уровнях продолжительное время — как минимум в течение ближайших трех лет, на что указывают прогнозы голосующих членов Федеральной резервной системы США. Такое положение дел позволяет компаниям закладывать в прогнозы чрезвычайно «дешевое» рефинансирование текущих долговых обязательств. А это кратно увеличивает возможности наращивания объема корпоративного долга, что способствует росту капитализации.

«Создается видимость образования пузыря. Это, действительно, справедливо для целого ряда эмитентов, но не для экономики в целом», — сделал вывод Миронюк.

«Разговоры о том, что на фондовом рынке надувается очередной «пузырь», ведутся столько, сколько этот самый фондовый рынок существует», — отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Эксперт указывает, что по мультипликаторам многие акции, действительно, переоценены. И именно с этим связаны опасения инвесторов. Но они, по его словам, не учитывают изменение финансовых реалий. «Огромная накачка мировой финансовой системы деньгами заставляет практически всех искать защиты от обесценивания денег в акциях. Поэтому многие старые подходы сейчас не работают», — объяснил Антонов.

«Пока у инвесторов не будет инструментов для вложения средств хотя бы под доходность на уровне инфляции, рост рынков акций будет продолжаться. Небольшие коррекции, максимум на 5—7% по индексам США, возможны, но это нормальный этап роста рынка. Для большего снижения нужны очень веские поводы, которых пока не наблюдается», — заключил эксперт.

Многие инвесторы заявили, что, хотя видят на рынке пузырь, не собираются бежать с рынка или выходить в кеш, а продолжат инвестировать. Тем не менее они сообщили, что корректируют портфели в соответствии с текущими условиями, делая упор на недооцененные активы: акции стоимости, акции компаний с малой капитализацией и акции из отстающих секторов, таких как энергетика и финансы.

Этой стратегии инвесторы придерживаются в ущерб так называемым компаниям роста, которые за 2020 год намного обогнали по динамике акции стоимости. Яркий пример — бумаги Tesla, торгующиеся сейчас по показателю P/E (отношение капитализации компании к ее чистой прибыли. — Прим. РБК) на уровне 1 600. А вот цикличные отрасли энергетического, финансового секторов или транспорта далеки от максимумов и все еще ниже допандемических уровней, прокомментировал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Такая тенденция наблюдается в последние несколько месяцев и уже получила название «большая ротация», пишет CNBC.

На российском рынке пузыря нет, считает Зельцер. По его мнению, хотя в последние месяцы российские рисковые активы росли, они лишь догоняли американские после провала начала года и осеннего падения индексов из-за геополитических конфликтов.



«Тут многое будет зависеть от поведения нерезидентов, — ответил Алексей Антонов на вопрос о наличии пузыря на российском рынке акций. — Именно они сейчас делают основные покупки. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный с января 2020 года приток средств в фонды, инвестирующие в российские акции. Здесь нужно ждать первых шагов Джо Байдена, чтобы понять, какую политику он будет проводить четыре года в отношении России».

