«Настойчивость и храбрость, отвага и удача». Они сопровождали команду iDSystems весь этот непростой год. Хотя события и положение экономики не располагали к оптимизму, компания восприняла вызовы 2020, прежде всего, как стимул к поиску новых неординарных решений.

И вот, подводя итоги 2020 года, iDSystems отметила для себя стремительные рост и развитие. Проектов было реализовано на 30% больше, чем в 2019 году. Все финансовые и производственные планы стабильно выполнялись. Потребности рынка менялись, но команда iDSystems реагировала немедленно на требования регуляторов об обязательности взаимодействия и дополняла линейку продуктов соответствующими разработками. За год было введено в эксплуатацию и подготовлено к ней 5 новых программных модулей системы «iDБанк» .

На рынок вывели «iDПрофиль» для работы с досье клиента, решения для электронного взаимодействия с ФССП России, с Министерством сельского хозяйства по двум видам сведений, с Системой быстрых платежей. Это самые актуальные программные модули 2020 года.

На сегодняшний день реализовано уже более 50 различных модулей системы «iDБанк» для всех финтех направлений: открытый финансовый API, Единая биометрическая система и Удалённая биометрическая идентификация, Система Быстрых платежей и другие.

События и обстоятельства 2020 года позволили iDSystems найти новые идеи для перестройки собственных бизнес-процессов и стратегии развития компании и продукта. В крупных банках группы ТОП-25 теперь будет использоваться больший продуктовый ряд iDSystems: до двенадцати модулей системы «iDБанк». Кроме того, компания взяла курс на автоматизацию сложных, настраиваемых бизнес-процессов на основе микросервисов, которые ранее внедрялись по отдельности. Так что в производственном департаменте работа кипит. Как и в других подразделениях компании. Переход на «удаленку» в 2020 году не помешал пополнить штат новыми квалифицированными сотрудниками. Все взаимодействия в коллективе были оптимизированы, что позволило реализовать больше проектов.

Команда iDSystems полна оптимизма и энтузиазма и полностью довольна итогами 2020 года.

И в конце года «Код ИБ» предложила принять участие в проекте «Итоги 2020 в цифрах и фактах игроков ИТ-отрасли» , «Високосный код» и поделиться своими успехами. Страница iDSystems появилась в иллюстрированном онлайн-буклете, а генеральный директор Андрей Федорец интересно рассказал про итоги года в интервью . С ними можно ознакомиться на сайте проекта, в соцсетях Facebook, Instagram, Вконтакте, на Youtube-канале.

О компании iDSystems:



iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между организациями финансовой сферы и государственными органами.

По состоянию на январь 2020 года, клиентами компания iDSystems являются более 160 кредитных организаций, из них 53 Банка из рейтинга TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, что составляет более 30% банков, работающих на Российском финансовом рынке.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР («Национальный Совет Финансового Рынка» ) в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в консорциум iCAM