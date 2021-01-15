Финансовый рынок, который в этом году попал под юрисдикцию службы финуполномоченного (СФУ), выступил против установленной системы взносов, пишет «Коммерсант» . Это следует из писем, написанных в ЦБ, финомбудсмену и ФАС ассоциациями, объединяющими большинство участников рынка. Компании, за исключением страховщиков, недовольны необходимостью платить взносы даже в том случае, если омбудсмен выносит решение в их пользу.

С 2021 года для страховых компаний (СК) коэффициенты взносов при решении споров в большинстве случаев остались прежними — 1,5 при решении дела в пользу клиента и 0 при решении в пользу СК. Однако для других финансовых организаций, в том числе МФО, базовый размер взносов был установлен в 18,6 тыс. рублей, причем при удовлетворении требований коэффициент сохранился на уровне 1,5 от базовой ставки, но при отказе клиенту стал 0,5.

Как говорится в письме в ЦБ президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константина Угрюмова, МФО, КПК и НПФ не должны уплачивать 0,5 ставки взноса при принятии финуполномоченным решения об отказе в удовлетворении требований потребителя услуг, так же как это предусмотрено для СК. В Ассоциации негосударственных пенсионных фондов также не поддерживают предложенную систему взносов. Возложение расходов на компании за рассмотрение службой таких обращений несет в себе риски роста их количества, отметила директор СРО МиР Елена Стратьева.

Появившиеся в конце 2020 года тарифы вызвали удивление, сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, это развязывает руки недобросовестным гражданам, которые могут забросать банки жалобами и таким образом просто «насолить» каким-либо отдельным финансовым организациям». Ассоциация российских банков планирует добиваться приведения ставок для всех финорганизаций «к единой логике».

По словам представителя службы финуполномоченного, модель этого института предполагает, что потребитель не несет расходов при рассмотрении его обращения, логика рассмотрений споров финомбудсменом отличается от судебной практики, где все расходы ложатся на проигравшую сторону. Платежи финансовых организаций — это не судебная пошлина, а абонентская плата за наличие в стране такого института, объяснил он. Система коэффициентов стимулирует участников финансового рынка к добросовестному поведению. Для СК же, по словам представителя службы, окупаемость обработки обращений можно обеспечить, оставив нулевой коэффициент при вынесении решения в пользу страховщика.