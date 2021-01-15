Вознаграждение за работу в удаленном режиме традиционно высоко в сфере IT, говорится в сообщении сервиса Работа.ру. Так, в «СберАвто» готовы платить Backend-разработчику от 180 тыс. рублей. Разработчик .Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки может получать до 150 тыс. рублей.

Также высокий доход может получать и оператор call-центра: этому специалисту готовы платить до 180 тыс. рублей (оклад + премии). Менеджер по продажам b2b может получать 150 тыс. рублей в месяц при выполнении плана продаж.

Продюсеру онлайн-курсов готовы платить до 120 тыс. рублей. Продюсеру предстоит заниматься организацией и управлением процессом создания курсов на всех этапах: от анализа рынка и генерирования идей до анализа результатов и повышения качества продукта. Дистанционный преподаватель физики предлагают зарплату до 100 тыс. рублей в месяц. Ему предстоит проводить вебинары и открытые занятия, заниматься подготовкой презентаций, домашних заданий и скриптов к занятиям, а также писать полезные посты по своему предмету.