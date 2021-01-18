Газпромбанк в партнерстве с Mastercard запустил для своих клиентов сразу шесть новых цифровых платежных решений: Alioth Pay, Garmin Pay, ISBC Pay, Rosan Pay, Swatch Pay и оплату с Mi Smart Band 4 NFC. Об этом сообщили в ГПБ, пояснив, что теперь держатели выпущенных им карт Mastercard могут оплачивать покупки в одно касание не только с помощью банковской карты или смартфона, но и часами, фитнес-браслетом, кольцом и брелоком. Устройства можно приобрести на официальных сайтах партнеров или в фирменных магазинах.

В релизе, в частности, уточняется, что Газпромбанк первым среди крупных российских банков запустил оплату по картам Mastercard через платежный брелок ISBC и украшения Rosan Pay. Для проведения операции достаточно поднести носимое устройство к терминалу, который поддерживает бесконтактную технологию Mastercard.

«Оплата носимыми устройствами безопасна и надежно защищена, в ней используется технология токенизации, и во время трансакций номер карты заменяется на сгенерированный уникальный идентификатор. Информация о карте не хранится на устройствах и не передается владельцу терминала», — подчеркивают в ГПБ.



В банке напоминают, что в ноябре 2020 года он предоставил доступ по картам Mastercard к мобильному платежному сервису «Кошелек Pay». В общей сложности клиентам Газпромбанка доступно сейчас 12 бесконтактных платежных сервисов, включая ранее подключенные Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и Huawei Pay.