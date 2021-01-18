Центробанк выдал лицензию «дочке» ВЭБа — ООО «ВЭБ.РФ Управление активами». Об этом сообщается в понедельник на сайте регулятора.

«Банк России 18 января 2021 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обществу с ограниченной ответственностью «ВЭБ.РФ Управление активами» (Москва)», — говорится в уведомлении.



Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ВЭБ.РФ Управление активами» было зарегистрировано 5 октября 2020 года с уставным капиталом 50 млн рублей, единственным учредителем является «ВЭБ.РФ». Основным видом деятельности указана деятельность по управлению фондами. Генеральный директор компании — Дмитрий Вальков.