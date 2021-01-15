Свыше 25 регионов России рассматривают возможность интегрировать на своем транспорте московскую билетную систему с картой «Тройка». Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра столицы Максим Ликсутов.



«Наша [билетная] система работает не только в Москве, туляки уже могут с «Тройкой» ездить по всей своей области, мы уже запустили пилотные маршруты вместе с Московской областью. Мы ведем переговоры с более чем 25 регионами», — сказал Ликсутов.

По его словам, на данный момент более 180 тыс. поездок совершено за пределами Москвы. При этом, например, в Туле количество транзакций, зарегистрированных билетной системой, увеличилось на 15%.

«Это значит, что пассажиры перешли с оплаты наличными перевозчику на «Тройку». <...> [А] региональные власти получили удобный инструмент для анализа маршрутной сети и быстрой реакции для улучшения сервиса для пассажиров, — сказал заммэра.

Он подчеркнул, что благодаря «Тройке» в столице сократили выпуск бумажных билетов в шесть раз — это уменьшило очереди в кассы на 40—70%, дало ежегодную экономию в 2,5 млрд рублей и позволило уменьшить вред для окружающей среды равноценному двум тысячам деревьев ежегодно.