Представители малого и среднего бизнеса, самозанятые граждане в России в 2021 году смогут оформить кредит через новую цифровую платформу предоставления услуг и дистанционного получения мер поддержки. Об этом сообщила в понедельник заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на заседании комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, представляя возможности создаваемой платформы, передает ТАСС.

«Уже [внедряются] элементы сервисов по возможности подать заявку на получение кредитов именно с платформы. Причем [можно будет] не просто подать заявку, а, соответственно, получить одобрение, отслеживать статус. <…> Это как раз планы на 2021 год», — рассказала она.

По ее словам, сейчас уже внедрена первая очередь цифровой платформы. На ней, в частности, доступен каталог из 197 услуг и мер поддержки. В рамках опытной эксплуатации через платформу оказана 31 тыс. услуг. Всего на платформе к этому моменту зарегистрировано 890 тыс. пользователей.

«Уже обеспечена техническая поддержка пользователей <...>. Проведена интеграция с Федеральной налоговой службой по единому реестру субъектов МСП, впоследствии будет интеграция с реестром МСП — получателей поддержки. Сейчас уже с Корпорацией МСП ведется интеграция с сервисами и услугами бизнес-навигатора МСП. Подключены несколько банков, образовательные платформы, электронные торговые площадки. Уже в разработке мобильное приложение», — добавила Илюшникова.

Вторая очередь, по ее словам, будет касаться подключения налоговых сервисов, развития сервисов по предоставлению правовых консультаций. Также будут запущены календарь плановых проверок, пакетные решения по типовым жизненным ситуациям, возможность регистрации прав на интеллектуальную собственность. В разработке большой блок для субъектов МСП, которые являются экспортерами, добавила замминистра.



Создание цифровой платформы включено в состав нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Проект предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП в единой экосистеме востребованных у бизнеса сервисов и механизмов адресного подбора и одобрения инструментов поддержки, а также обеспечение возможности получения всех мер поддержки (в том числе банковских кредитов) и уплаты налогов в режиме «одного окна».