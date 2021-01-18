Средние банковские ставки по депозитам физлиц в рублях разнонаправленно изменились в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года, свидетельствует обновленная в понедельник инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в ноябре 3,22%, что на 0,01 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по вкладам на сроки больше года равнялась 4,15% (плюс 0,02 п. п. к октябрю).



По сравнению с ноябрем 2019 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам оказались ниже на 1,26 и 1,69 п. п. соответственно.