Агентство по страхованию вкладов по итогам 2020 года достигло рекордного результата по удовлетворению требований кредиторов ликвидированных кредитных организаций, говорится в сообщении АСВ.

Средний размер удовлетворения требований кредиторов 357 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, по итогам 2020 года составил 48,1% (на 31 декабря 2019 года — 45,3%).

Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68,1%, второй очереди — на 36,7%, третьей очереди — на 32,7% (на 31 декабря 2019 года эти показатели составляли 67,1%, 36,4% и 26,7% соответственно).

Всего в 2020 году агентство направило на расчеты с более чем 179,7 тыс. кредиторов 271 ликвидируемого банка свыше 73,6 млрд рублей. При этом в IV квартале 2020 года денежные средства на общую сумму 19,1 млрд рублей получили 122 тыс. кредиторов 203 ликвидируемых банков.

По данным на 1 января 2021 года агентство осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 354 кредитных организациях.