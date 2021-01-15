Российский малый и средний бизнес (МСБ) достаточно быстро преодолел последствия пандемии, свидетельствуют данные исследования Visa. Большинство опрошенных предпринимателей (62%) сказали, что их компании уже работают в полную силу, как и до COVID-19, еще 17% планируют полностью восстановить привычный режим работы в течение ближайших шести месяцев.

Согласно результатам исследования Visa, компании МСБ продолжат дальнейшую цифровизацию, чтобы подстроиться под изменение привычек потребителей, поскольку именно оно, по мнению 45% опрошенных, стало главным вызовом для малого бизнеса в прошлом году.

Абсолютное большинство компаний этого сектора экономики в России (90%) так или иначе адаптировали свою бизнес-модель для работы в условиях новой реальности, а каждый второй предприниматель (50%) стал продавать больше онлайн. Основными приоритетами для малого бизнеса в новом году станут дальнейшее развитие онлайн-продаж, бесконтактных платежей и борьба с мошенничеством.

Больше половины владельцев российских компаний МСБ (52%) в течение последних трех месяцев работали над внедрением бесконтактной оплаты, которая стала самым востребованным сервисом для адаптации их бизнеса к работе в условиях пандемии, обогнав продажу товаров онлайн (50%). По этому показателю Россия стала лидером среди других участников исследования, значительно опередив такие страны, как Канада (21%), Германия (29%) и США (37%). При этом большинство российских предпринимателей (72%) уверены, что потребители будут отдавать предпочтение бесконтактной оплате и после окончания пандемии.

В ближайшие три месяца внедрение бесконтактных способов оплаты останется для российских предпринимателей главным приоритетом в процессе трансформации бизнеса (52%) наряду с развитием продаж в формате онлайн (52%), рекламой в социальных медиа (43%), развитием сервисов доставки (35%), рассрочки (35%), диджитализацией бизнес-процессов, в том числе оплаты счетов и начисления заработной платы (33%).

Интересно, что преодоление технологических барьеров, вопреки расхожему мнению, оказалось в конце списка основных вызовов, с которыми сталкиваются предприниматели. Лишь каждый пятый опрошенный (18%) назвал недостаточный уровень знаний в области технологий одной из причин, мешающих развитию своего бизнеса.

Во многом это связано с высоким уровнем оценки собственных знаний в этой сфере самими предпринимателям. Согласно данным исследования, 16% из них считают себя экспертами в сфере технологий (среди стран — участниц исследования этот показатель выше только в ОАЭ — 26%), каждый пятый респондент (21%) относит себя к опытным пользователям, и почти половина опрошенных (46%) полагают, что их уровень знаний позволяет им быть компетентными в вопросах использования новых технологий.

«Прошедший год без сомнения стал временем беспрецедентного роста электронной коммерции и бесконтактных платежей. И хотя изначально он был обусловлен потребностью в безопасной оплате покупок во время карантина, сегодня мы видим, как для миллионов потребителей, оценивших преимущества цифрового платежного опыта, безналичные платежи стали новой нормой, которая будет оказывать влияние на покупательское поведение и после окончания пандемии. Поэтому для успешного развития в будущем предпринимателям необходимо уже сейчас обратить внимание на усиление безопасности и внедрение новых цифровых платежных сервисов, которые станут одними из ключевых конкурентных преимуществ для компаний МСБ в ближайшем будущем», ­— сказал генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.