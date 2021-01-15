В наступившем 2021 году доходы россиян от продажи жилой недвижимости не будут облагаться по повышенной ставке НДФЛ. Однако вступил в силу целый ряд нововведений в сфере жилья в этом году.

До этого расчет налога велся исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости, либо — из ее себестоимости. Переход на схему расчета налога по кадастру начался в 2015 году. В 2021 году он завершается для всех субъектов России, исключение — Севастополь.

Второе нововведение касается налогового вычета при покупке жилья. Теперь его оформить будет проще: чтобы воспользоваться правом на имущественный вычет, гражданину будет необходимо заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика: оно будет сформировано автоматически.

Третье — уплата налогов дольщиками.

Итак, с 1 января дольщики смогут быстрее продать квартиру без уплаты налога. При этом сам налог на недвижимость будет начисляться на основе кадастровой стоимости жилплощади. Ранее, если квартира продается менее, чем через три года после вступления в собственность (если это единственное жилье) или пяти лет, продавец должен заплатить НДФЛ по ставке 13%. По новым правилам для участников долевого строительства срок владения будет отсчитываться с момента полной оплаты договора долевого участия.

Также с 1 января 2021 года в платежных поручениях по налогам и взносам необходимо указывать новые реквизиты. При этом до 30 апреля этого года действует переходный период: в течение этого времени платежи будут приниматься и по прежним реквизитам.