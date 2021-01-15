Модульбанк запустил ModulBlack — первый в России премиальный пакет для предпринимателей. Он создан для тех, кому не хватает стандартных условий и нужен особый подход, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В премиальный пакет входят: персональный менеджер и комплаенс-эксперт, настройки тарифа в зависимости от особенностей бизнеса, особые условия по кредитам и лизингу, индивидуальный подход в работе с финмониторингом, защита от 115-ФЗ», — уточняется в релизе.

Например, если не хватает лимитов в стандартном тарифе на переводы контрагентам или физлицам, то персональный менеджер и комплаенс-эксперт Модульбанка помогут собрать индивидуальный тариф под такие запросы, при этом не подвергая предпринимателя каким-либо рискам.

Кроме того, предприниматель может воспользоваться всеми наработками служб финмониторинга и безопасности Модульбанка — проверить риски работы с контрагентом, проверить сотрудника при приеме на работу, заранее узнать о том, что налоговая опубликовала информацию о приостановке или новых регистрационных действиях, и т. д.

Подключить пакет ModulBlack можно в личном кабинете Модульбанка.

