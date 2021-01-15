Банк «Зенит» заключил партнерское соглашение с онлайн-сервисом Benzuber. Теперь предприниматели — клиенты банка могут экономить до 20% при оплате топлива корпоративного транспорта с помощью мобильного приложения. Услуга доступна на всех АЗС России, включая заправки «Татнефть», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новый сервис позволяет контролировать расходы в режиме онлайн и экономить до четырех часов рабочего времени каждого водителя. В первый месяц клиенты банка получат бонус 1% от суммы пополнения топливного счета», — говорится в релизе.

Для этого предпринимателям необходимо оставить заявку на подключение к сервису на сайте банка или позвонить по телефону контакт-центра. Далее авторизоваться в Benzuber и добавить сотрудников, которые будут оплачивать топливо на АЗС с баланса компании с помощью приложения.

Больше не нужно оформлять пластиковые карты и вносить аванс, отметил руководитель блока МСБ Банка «Зенит» Дмитрий Дьяков.