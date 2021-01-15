Банк «Санкт-Петербург» обновил линейку расчетных продуктов и представил новый пакет услуг РКО для малого и среднего бизнеса «2021», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Пакет подойдет как для молодого, так и для давно работающего бизнеса. Включает достаточно широкий комплекс банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, корпоративную карту, эквайринг и зарплатный проект. Часть услуг может подключаться опционально по желанию клиента, при этом стоимость пакета не увеличивается», — говорится в релизе.

Подключение к новому пакету услуг бесплатно. «Также банк дарит клиентам три года бесплатного обслуживания корпоративной карты, бесплатное подключение и выпуск зарплатных карт для сотрудников, бесплатные внутрибанковские переводы на счета юридических и физических лиц», — уточняют в финучреждении.

Абонентская плата за пользование пакетом составляет 2 000 рублей в месяц. Единая стоимость платежей на счета организаций в других банках — 21 рубль.

Эквайринг в пакете «2021» от банка «Санкт-Петербург» предоставляется по фиксированной ставке 2% без дополнительных условий по оборотам и минимальной комиссии, терминал клиент получает бесплатно.