За 2020 год объем средств на рублевых счетах физлиц в СберБанке вырос на 1,2 трлн рублей, или на 41,2%, следует из его оборотной ведомости на 1 января. Речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, а не о депозитах. За тот же период остатки на валютных счетах розничных клиентов выросли на 2,8 млрд долларов, или на 55,3%.

Это рекордный рост как минимум с 2008 года, оценил аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. В 2015—2017 годах в оборотной ведомости «Сбера» балансовая строка 40817, по которой ведется учет средств физлиц на счетах, отдельно не отображалась, но представитель банка подтвердил РБК рекордный объем привлечения в 2020 году, в том числе по этому виду счетов. В целом сбережения розничных клиентов выросли на 1,6 трлн рублей и 0,5 млрд долларов, сообщил представитель «Сбера».

Значительный приток денег населения на счета в СберБанке сопровождался оттоком клиентских средств с депозитов, добавляет Осадчий. Согласно отчетности «Сбера», в 2020 году срочные вклады физлиц-резидентов в рублях сократились на 132,2 млрд рублей (предыдущий раз отток наблюдался в 2014 году), а валютные депозиты — на 2,3 млрд долларов (больше, чем в 2019-м, но меньше, чем в 2018-м).

В СберБанке рост привлечения клиентских средств в 2020 году объясняют сразу несколькими факторами: появлением счетов с начислением процентов, сопоставимых с вкладами, ростом остатков на специальных эскроу-счетах (накопления на покупку строящегося жилья) из-за бума на рынке недвижимости, снижением расходов потребителей, например из-за невозможности совершать зарубежные поездки в пандемию. На баланс повлиял и календарный фактор: перенос зачислений клиентам на 28—30 декабря (чего не было в 2019 году), указали в банке. В конце года, в частности, осуществлялись разовые государственные выплаты на детей до восьми лет в размере 5 тыс. рублей.

«Сбер» раньше других банков раскрывает отчетность по российским стандартам. РБК направил запрос в топ-15 банков по объему привлечения средств от физлиц. Большинство из них сообщили о притоке средств розничных клиентов на счета в 2020 году, а конкретно на накопительные счета. Это сберегательные продукты с плавающей процентной ставкой: в отличие от классического вклада, деньги размещаются не на конкретный срок, а бессрочно, их можно пополнять и снимать с них деньги в любое время, но при этом банк также в любой момент может пересмотреть по ним доходность.