Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России говорит об эффективности мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее S&P подтвердило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-». Прогноз агентства по России — «стабильный».

«Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств «большой тройки», — отметил министр.



По словам Силуанова, «минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков».