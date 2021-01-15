МС Банк Рус возобновил участие в госпрограммах «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Сотрудник медицинского учреждения» и «Трейд-ин», говорится в релизе финучреждения.

«Данные программы позволят клиентам получить скидку 10% (25% для граждан Дальневосточного федерального округа) на новые автомобили стоимостью не выше 1 500 000 рублей при оформлении кредита с первоначальным взносом от 20% (25% для граждан Дальневосточного федерального округа) на срок кредита от двух до пяти лет», — отмечается в сообщении.

Скидка по госпрограммам может одновременно совмещаться с другими кредитными предложениями банка. Так, на новые автомобили в банке действует кредит со ставкой 6,9% и сроком до пяти лет. Вместе с кредитом на автомобиль клиенты могут воспользоваться программой «Кредит на любые цели».