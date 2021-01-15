Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможной кратковременную волатильность доллара на фоне событий в США после выборов, однако в долгосрочной перспективе на устойчивость американской валюты влияют надежность институтов защиты прав собственности, востребованность американских товаров на глобальных рынках, а также независимая политика ФРС США. Такое мнение Медведев выразил в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

Говоря о последствиях американских выборов для «классической» мировой политики и экономики, замглавы Совбеза РФ напомнил, что в 2000 году победа Джорджа Буша — младшего вызвала значительную, хотя и кратковременную волатильность на фондовых рынках. «Подобное явление возможно и при шоках, аналогичных нынешним, что, конечно, вызывает справедливые опасения», — констатировал политик.

«В долгосрочной перспективе устойчивость доллара будет во многом определяться надежностью институтов защиты права собственности, востребованностью американских товаров и услуг на мировом рынке, а также предсказуемостью и независимостью действий ФРС — основы доверия к доллару как к резервной валюте. И только если производители США утратят значительную долю мирового рынка или инвесторы усомнятся в гарантиях защиты активов, адекватности и взвешенности долгосрочной политики ФРС, волатильность доллара критически вырастет», — считает Медведев. При этом он подчеркнул, что «в ближайшее время это невозможно». В то же время зампред Совбеза РФ отметил, что большой интерес представляет то, какую экономическую политику будет вести избранный президент США Джозеф Байден.

Медведев также обратил внимание на то, что подход Байдена и Трампа к решениям по актуальным экономическим вопросам внутри страны, оказывающим прямое влияние на весь мир, очень различаются. Он отметил, что Трамп многократно комментировал действия ФРС, которые не входят в компетенцию главы государства, что вызывало некоторое недоверие к доллару из-за возможной потери ФРС своей фактической независимости от исполнительной власти и привело к началу дискуссии об избыточной зависимости торговли от доллара даже среди союзников США в ЕС.

«Реакцию американских рынков и экономики на избрание Байдена и фактическое признание Трампом своего поражения отражает, например, индекс S&P 500. Ноябрь 2020 года стал лучшим ноябрем для основного фондового индекса США за всю историю. А для индекса Dow Jones Industrial Average это был лучший месяц с 1987 года», — заметил в своей статье Медведев, добавив, что на индексы также повлияли положительные новости относительно вакцин от коронавируса. «Но рост начался сразу после оглашения итогов выборов», — подчеркнул он.