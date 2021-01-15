Банк России обнаружил 220 организаций с признаками финансовых пирамид в 2020 году по сравнению с 237 годом ранее. Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«За 2020 год количество финансовых пирамид предварительное, которое мы выявили, — это порядка 220 финансовых пирамид», — сказал он.

Глава департамента напомнил, что по названию компании на сайте Банка России можно проверить наличие у нее лицензии на предоставление финансовых услуг. «Если лицензии финансовой организации на сайте Банка России не обнаружено у данной компании, то предоставлять финансовые услуги она не может», — пояснил он.